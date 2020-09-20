Россияне смогут увидеть МКС невооружённым глазом

https://static.news.ru/photo/be31fba6-fb80-11ea-9a91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Россияне смогут наблюдать за пролётом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с 20 сентября по 10 октября. Об этом сообщили представители в Роскосмосе.

Отмечается, что пролетающая станция с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Каждый день в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Чтобы рассчитать время, когда можно увидеть МКС, в госкорпорации представили графики пролётов станции.

И мы снова можем передать #ПриветМКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису, — сообщила госкорпорация в своём Telegram -канале.

Как писал NEWS.ru, аналитики Роскосмоса решили, что сближение бывшего американского военного спутника с Международной космической станцией не стало достаточным основанием для корректировки орбиты МКС. Как уточнили в госкомпании, по данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, BRICSat-2 для станции угрозы не представляет.

10 сентября должна была состояться коррекция орбиты МКС на 800 метров. По данным Роскосмоса, она была необходима для формирования баллистических условий перед запуском космического транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». Это не первый подъём орбиты МКС. В конце июля 2020 года её высота была увеличена на 1,1 км.