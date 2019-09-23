Препараты на основе биоаналога лактоферрина человека станут доступны потребителям уже в следующем году. Таких продуктов пока что нет ни на отечественном, ни на мировом рынке. Об этом News.ru сообщил ведущий научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук (РАН), директор «Трансгенбанка» Игорь Гольдман. Лактоферрин был обнаружен в грудном молоке. Его бактерицидные свойства оберегают новорождённого ребёнка от инфекций до того момента, пока у него не установится собственный механизм иммунологической защиты. Учёные выяснили, что лактоферрин является иммуномодулятором, который обладает полезными свойствами не только для детского, но и для взрослого организма. В частности, он выступает в роли антиоксиданта, регулятора костеобразования, а также может быть использован для лечения гинекологических заболеваний. Однако что наиболее важно — препараты с биоаналогом лактоферрина станут «помощниками» для антибиотиков.

Полноценный аналог лактоферрина человека учёным Института биологии гена РАН удалось получить в рамках программ Союзного государства. Специалисты внедрили человеческий ген в геном коз и научились продуцировать белок с молоком животных.

Впервые в мировой практике эта научно-технологическая разработка, защищенная российскими патентами, поставлена на порог промышленного производства. Препараты на основе биоаналога лактоферрина человека включены в Национальный реестр разрешённых к использованию на территории Таможенного союза. Их образцы косметического, гигиенического и медицинского назначения успешно прошли апробацию в ведущих медцентрах столицы. Среди них — все три московских государственных медицинских института, Институт иммунологии и Онкоцентр имени Блохина. Препараты, в частности, доказали свою пользу в сферах дерматологии, стоматологии и гинекологии.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Биоаналог лактоферрина человека планируется использовать для разработки функционального, лечебного и спортивного питания. Он также будет полезен для детей, которые находятся на искусственном вскармливании и лишены лактоферрина молока матери. Свойство белка стимулировать костеобразование планируется использовать в комплексной терапии переломов костей и профилактике остеопороза.

Данная разработка также может быть использована для повышения естественного иммунитета, борьбы со многими инфекционными заболеваниями, вызываемыми патогенными бактериями, грибками и вирусами. В том числе с теми, которые выработали устойчивость к антибиотикам.

Вся современная мировая медицина обеспокоена тем, что многие опасные для человека патогенные микроорганизмы стали устойчивы к антибиотикам. Например, при пневмонии сегодня приходится назначать пациенту несколько антибиотиков и подбирать, какие из них смогут помочь. И не всегда это получается. А вот к лактоферрину, который способен бороться с бактериями и грибками, привыкания патогенной микрофлоры не происходит. Связано это с тем, что у неё просто нет такого механизма. Во многих научных публикациях этот белок называют «природным антибиотиком». Лактоферрин женского молока защищает новорождённого ребёнка от разнообразных патогенных микробов, как сильно они бы не были устойчивы к антибиотикам. Биоаналог этого белка обладает теми же свойствами. Его применение в медицине имеет большие перспективы Игорь Гольдман ведущий научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук (РАН), директор «Трансгенбанка»

Директор «Трансгенбанка» отметил, что аналог лактоферрина при этом имеет способность удалять микробные биоплёнки с поверхностей тканей человека и препятствовать их повторному образованию. Добираться до патогенов в микробных плёнках крайне трудно, пояснил Игорь Гольдман.

Биобезопасность аналога лактоферрина подтверждена клиническими исследованиями. Он не накапливается в организме, не имеет противопоказаний и совместим практически со всеми лекарствами и продуктами питания.

Препараты на основе белка человека, который научились продуцировать российские учёные, являются инновационными. Ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН пояснил, что на мировом рынке на сегодняшний день представлен только лактоферрин, полученный из коровьего молока. Однако по составу он отличается от белка человека и не может связаться со специфическими рецепторами в организме. По этой причине он получил весьма ограниченное распространение.