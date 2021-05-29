В Роскомнадзоре объяснили, почему «ЭпиВакКорону» нельзя сочетать с ботоксом

https://static.news.ru/photo/b5b3de6e-c1f9-11eb-8f84-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Косметические процедуры, включающие инъекции ботулотоксина, лучше развести по времени с вакцинацией от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом в официальном Instagram-аккаунте сообщил Роспотребнадзор.

Плохую сочетаемость уколов ботокса и прививки в ведомстве объяснили тем, что при косметических процедурах у 1–5% людей могут выработаться антитела, которые могут свести на нет действие вакцины. Отмечается, что процедуры с применением ботулотоксина можно проводить через месяц после получения второй дозы «ЭпиВакКороны». Пиковый иммунный ответ при вакцинации формируется в среднем через 42 дня после второго укола.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал людям старше 65 лет трёхкратное введение вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для повышения её эффективности. Также в ведомстве отметили, что эффективность вакцины у женщин выше, чем у мужчин.