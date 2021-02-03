Российские учёные разработали систему кибербезопасности для автомобилей

https://static.news.ru/photo/eeb0b6f2-6722-11ea-a6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Систему безопасности для автомобилей, предотвращающую прямые и удалённые хакерские атаки, разработали в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Как пишут «Известия», в настоящее время электроника используется в различных частях автомобиля и взлом одного из узлов может привести к сбою всей системы.

Специалисты СПбПУ предлагают разделить электронику по характеристикам безопасности. При этом группы электронных блоков станут опознавать друг друга и пресекать несанкционированные доступы.

В настоящее время учёными разработан прототип антихакерского модуля. Его можно использовать как в персональных автомобилях, так и в рабочих. Однако функционировать он сможет лишь в машинах, чей возраст не превышает 10–12 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты компании Check Point Software Technologies обнаружили уязвимость в функции «Найти друзей» в социальной сети TikTok, позволяющую злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей.