Российские учёные готовят исследование о «загадочной русской душе»

https://static.news.ru/photo/cd26fec0-8fcf-11eb-8b44-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проректор Вятского госуниверситета Екатерина Митягина рассказала о подготовке научного исследования о «загадочной русской душе». Изучением материалов на эту тему занимаются учёные из нескольких вузов.

По её словам, исследователи изучают «культурный код» россиян через «цифровые следы пользователей в сети Интернет». Они взяли книги с премиями и проанализировали комментарии к произведениям. В результате они получили сотни тысяч отзывов, в которых пытаются найти черты и ценности, которые «больше всего волнуют русского человека».

Например, что сильно трогает: коллективное сознание, стремление к справедливости, познание мира через чувства, духовность. Из отрицательного: упование на власть чиновников при собственной безответственности, лень. Самое интересное качество — захолустность. Русский человек привязан к родной деревне, городу. Эта тема и слово в числе ключевых, я была в шоке, — рассказала она журналистам «Подъёма».

Кроме того, у россиян есть «незыблемые столпы», проходящие через всю историю. Они ностальгируют по героическому прошлому и верят в утопическое будущее.

Ещё мы очень стремимся к быстрому решению жизненных проблем, нам надо всё здесь и сейчас. Русскую душу нельзя разгадать полностью, но какой-то блок у нас получилось донести, — добавила она.

Эксперты обработали сотни тысяч текстов. В результате должна появиться работа о том, что «заложено в нашей ментальности». Первый блок исследования будет готов к июню. Его опубликуют в журнале Томского государственного университета.

26 марта Митягина на заседании совета организации «Россия — страна возможностей» рассказала об исследовании президенту Владимиру Путину.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные спрогнозировали, какие женщины будут считаться красивыми через 50 лет. По мнению экспертов, дамы все будут похожи между собой.