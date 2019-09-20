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Первый замминистра образования и науки России, академик РАН Григорий Трубников сообщил, что Россия и Бразилия намерены заняться совместным изучением мирового океана и глобального изменения климата.

Будет предусмотрена определённая квота экспедиций по исследованию мирового океана и глобального изменения климата, — рассказал ТАСС Трубников. Для экспедиций будет задействован исследовательский флот двух государств. Одним из приоритетных направлений научного...