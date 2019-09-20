https://static.news.ru/photo/2f597782-dc3d-11e9-86a7-fa163e074e61_660.jpgСу-57Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российские беспилотники будут оборудованы облегчённой системой связи и передачи данных ОСНОД истребителя пятого поколения Су-57. В настоящее время разработка систем уже началась.
Начальник научно-технического центра НПП «Полёт», входящего в холдинг «Росэлектроника», Алексей Ратнер рассказал о внедрении облегчённой системы связи.
Мы сейчас проводим ряд работ по внедрению системы на разные носители. В том числе ОСНОД получат и беспилотники. Стоит отметить, что разрабатываемая модификация терминала системы получит меньшие габариты, — передаёт ТАСС слова Ратнера.
Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W совершили многочасовую разведку у западных границ России. Летательные аппараты мониторили границы вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.