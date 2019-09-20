Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские беспилотники будут оборудованы облегчённой системой связи и передачи данных ОСНОД истребителя пятого поколения Су-57. В настоящее время разработка систем уже началась.

Начальник научно-технического центра НПП «Полёт», входящего в холдинг «Росэлектроника», Алексей Ратнер рассказал о внедрении облегчённой системы связи.

Мы сейчас проводим ряд работ по внедрению системы на разные носители. В том числе ОСНОД получат и беспилотники. Стоит отметить, что разрабатываемая модификация терминала системы получит меньшие габариты, — передаёт ТАСС слова Ратнера.

Ранее News.ru сообщал, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk и британский самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W совершили многочасовую разведку у западных границ России. Летательные аппараты мониторили границы вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

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