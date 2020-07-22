Росприроднадзор подсчитает мусорные свалки в Арктике

https://static.news.ru/photo/059ba78e-cb5d-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walz, U./Global Look Press

Во время авиационного учёта белых медведей в Арктике учёные будут фиксировать свалки и «мусорные пятна» в море, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Это поможет понять природные условия, в которых сейчас обитает это животное, и принять меры по сохранению его популяции.

Мы попутно подсчитаем те объекты, которые я называю полигонами, помойками или свалками, которые мешают этому хищнику, — цитирует РИА Новости Радионову.

Тестовые авиаучёты белых медведей начнутся в Арктической зоне РФ 2 августа. Учёные изучат распределение и численность карско-баренцевоморской популяции медведей на суше и островах в безлёдный период, соберут информацию о соседствующих с ними морских млекопитающих, об их взаимодействии, а также дадут оценку экологической ситуации в российской Арктике в целом.

Как писал NEWS.ru, канадские и американские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда. Дело в том, что дрейфующие льдины белые медведи используют для охоты на тюленей. Звери, живущие в экорегионе на северо-восточном побережье Канады и западном берегу Гренландии, привыкли, что в летний период льдин нет. Они научились пережидать тёплый сезон на берегу, выкармливая детёнышей и экономя энергию. А вот медведи, обитающие у арктических побережий России, Гренландии и Аляски, с этим только начали сталкиваться. Раньше они могли использовать льдины для охоты практически круглый год, из-за глобального потепления эта группа животных оказалась особенно уязвима.