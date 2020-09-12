Радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

https://static.news.ru/photo/7f62e722-f663-11ea-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Радиолюбитель из России сообщил, что засёк передачу данных с секретного объекта на околоземной орбите. Он появился там после запуска китайского космического корабля.

В беседе с РИА Новости Дмитрий Пашков заявил, что целенаправленно вёл поиск сигналов с этого аппарата. Спустя неделю его система «во время обработки 4 Тб данных выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролёта».

Сегодня, как отмечает информагентство, Пашков снова смог отследить передачу данных с этого объекта. Она велась на частоте 2280.000 мГц и шириной канала 4000 кГц.

Сигнал идёт достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут, — пояснил он.

Дополнительные данные Пашков опубликовал на своем сайте.

Как писал NEWS.ru, 4 сентября Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблём. 6 сентября аппарат благополучно приземлился на Землю. После этого военные США заявили об обнаружении на орбите с минимальной высотой 332 километра и максимальной 348 километров неизвестного объекта, который обозначили номером 46395 (2020-063G).