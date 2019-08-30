NASA запустит программу изменения траектории астероидов Dart уже в следующем году. Если этого не сделать, то Земле в будущем может быть нанесён существенный ущерб из-за возможного столкновения с крупными астероидами. Но, по мнению европейцев, одной лишь инициативы NASA недостаточно для успеха: Dart нуждается в помощи ещё одной программы — Hera. В рамках обоих проектов будет также вестись борьба с космическим мусором, который мешает работе околоземных спутников.

Суровая правда состоит в том, что наша сегодняшняя жизнь полностью зависит от околоземного пространства, — правительство Великобритании теперь классифицирует это пространство как один из 13 важнейших секторов инфраструктуры страны. И оно нуждается в защите, пишет The Guardian.

NASA сообщили об испытаниях технологии Dart ещё в 2017 году. Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара. Европейцы, в свою очередь, запускают свою космическую программу, где акцент сделан на превентивные меры, главным образом на своевременное обнаружение опасности. Миссия под названием «Гера» (Hera) также намерена защитить планету от астероидов. Но это ещё не всё. Программа нацелена также на то, чтобы предупреждать землян об изменениях космической погоды.

На волосок от неприятностей

Глеб Лунин/ТАСС

25 июля 2019 года астероид, размер которого превышал 130 м в поперечнике, пролетел мимо нашей планеты на дистанции, равной одной пятой расстояния до Луны. С астрономической точки зрения это буквально «на волосок». Если бы он столкнулся с Землёй, последствия были бы катастрофическими. Астрономы называют астероиды такого размера «убийцами городов». Нетрудно понять почему. В феврале 2013 года в небе над Челябинском появился подобный метеорит, размером всего около 20 м в поперечнике. Он взорвался на высоте около 30 км до Земли, создав ударную волну, которая разбила окна домов, от неё пострадали около 1500 человек. Если бы астероид, размер которого составлял 130 м, появился в небе над Челябинском, то вместо того, чтобы разбивать окна, он опрокинул бы целые здания.

Поколение возможностей

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) считают, что в деле борьбы с астероидами наиболее жизнеспособным вариантом является так называемый кинетический ударный элемент — то, что предлагает NASA. Но при этом убеждены в важности предшествующих удару наблюдений.

Лучшее, что мы можем сделать на данный момент, чтобы защитить Землю, — это искать приближающиеся опасные астероиды, изучать их физические свойства и смотреть, сможем ли мы сместить их с орбиты. Алан Фитцсиммонс профессор Королевского университета Белфаста

В идеале Dart и Hera должны работать совместно. В рамках первой программы космический корабль врезается в опасный для землян астероид. В это же время Hera с исключительной дотошностью измеряет всё, что при этом происходит. Вместе две космические программы составляют миссию по оценке столкновения и отклонения астероидов (Aida). Правда, NASA ушло далеко вперёд и уже готовится к первому взлёту, тогда как программа Hera в 2016 году не была одобрена министрами по науке европейских стран. Это отбросило европейцев на три года назад, однако, если одобрение будет получено в 2019 году, ЕКА ещё успеет «запрыгнуть в последний вагон». Если же министры снова скажут «нет», миссия погибнет. Dart, оставшись без Hera, не справится, считают европейские учёные.

Наблюдения в рамках программы Hera позволят выявить состав и физическую структуру астероида, на который нацелен Dart. Это жизненно важные данные для планирования того, как отклонить другой астероид, когда он уже фактически находится на пути к столкновению. Без Hera любая попытка отклонения станет мероприятием из области вероятностей и надежд, а при её применении охота за астероидами становится точной наукой.

Важней всего — погода в космосе

Как разрушают астероиды, знают все, кто смотрел фильм «Армагеддон». Совсем иное дело — космическая погода. Её создаёт магнитная активность Солнца: субатомные частицы, составляющие основу возникающей при этом турбулентности, несут электрическую энергию, которая может сжечь чувствительную электронику в космосе и на Земле. Уязвимость человечества в этом отношении только растёт, потому что сегодня мы во многом полагаемся на спутники и электрические сети, и именно они особенно подвержены повреждениям и разрушениям в результате космической непогоды.

В 1989 году солнечная буря нанесла ущерб оборудованию гидроэлектростанции Квебека на сумму более $10 млн, в результате чего 6 млн человек остались без электричества на долгие девять часов. Блэкаут вошёл в историю под названием «Событие Кэррингтона». Представители Британского космического агентства считают его «самым разумным из наихудших сценариев».

В 2017 году консалтинговая компания по вопросам политики и экономики London Economics рассмотрела влияние возможных сбоев в работе глобальных спутниковых систем навигации, таких как Galileo или GPS, на Великобританию. Специалисты пришли к выводу, что выход из строя этих систем на пять дней обойдётся стране в £5,2 млрд. Космическая погода фигурирует в Национальном регистре рисков среди факторов, которые правительство Великобритании считает существенными потенциальными угрозами.

В настоящее время все научные спутники и подобные им космические аппараты демонстрируют признаки износа. Потеряв эти «состарившиеся на орбите» устройства, человечество окажется фактически слепым.

Космический мусор

nasa.gov

Проблема космического мусора — дело рук самого человечества. На заре космической гонки США и Россия запускали ракеты на орбиту, не заботясь о том, что станет с космическим кораблём после окончания миссии. Как писал в своё время писатель и сценарист Дуглас Адамс: «Космос большой». В настоящее время на орбите вокруг Земли находится более 1 млн фрагментов космического мусора размером более 1 см. Каждый из них может столкнуться с другим, создав ещё сотни тысяч кусков космического мусора. Около половины существующего в космосе мусора сегодня является результатом всего лишь двух инцидентов: это управляемое испытание 2007 года, когда Китай взорвал свой собственный спутник с ракетой, и, второе, случайное столкновение в 2009 году между нефункционирующим российским спутником и работающим американским.