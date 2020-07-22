Профессор сообщил об изменении свойств коронавируса после мутации

https://static.news.ru/photo/80cc7c32-cb1a-11ea-954c-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Свойства коронавирусной инфекции нового типа не поменялись в результате произошедшей мутации. Об этом в разговоре с журналистами сообщил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, учёные в вирусах не наблюдают различий, которые находились бы в зависимости от генотипа. Одна из мутаций, предположил профессор, возможно, способна увеличивать способность передачи вируса. Однако этот эффект слабый и относительно его волноваться не стоит.

Тот факт, что произошедшие мутации не меняют свойства коронавируса, Базыкин назвал «хорошей новостью».

Ситуация может поменяться и если вирус начнет эволюционировать. Тогда придётся создавать новую вакцину. На данный момент нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается. Теория не предсказывает, что он должен ослабевать, — цитирует профессора Сколтеха РИА Новости.

Как подчеркнул Базыкин, теоретические данные показывают, что в будущем способность вируса передаваться между людьми, скорее всего, увеличится.

Как передавал NEWS.ru, британские учёные открыли четыре новых фактора риска для больных COVID-19, которые связаны с генами пациентов. Они связаны с мутациями.

Исследование провели специалисты под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям.

Ранее британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19. Речь идёт об участке ДНК на 19-й хромосоме человека — так называемый регион IFNL.