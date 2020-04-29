Предложено создать программу по разработке патогенетических методов лечения

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COVID-19 можно подцепить даже при дыхании и разговоре. При этом неясно, насколько вирусные частицы в микрокаплях воздуха жизнеспособны, но специалисты рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений. Об этом сообщили китайские учёные из Гонконгского университета науки и технологий и других исследовательских центров.

При этом следы коронавируса удалось обнаружить и в местах, где сотрудники больниц снимали защитные костюмы. Выяснилось, что частицы могли попадать туда во время смены одежды, пишет журнал Nature. После этого...