Предложено создать программу по разработке патогенетических методов лечения

Программу фундаментальных научных исследований по разработке новых патогенетических методов лечения, которые эффективны при инфекционных заболеваниях предложили создать в Российской академии наук.
Как
Создать программу фундаментальных исследований, которая была бы направлена на создание патогенетических методов лечения, — цитирует его агентство.
Он добавил, что научным институтам следует рекомендуется выделить определённые коллективы для решения этой задачи.
Отмечается, что патогенетическая терапия направлена на нейтрализацию патологического процесса, развивающегося, в частности, при инфекционном заболевании.
Как писал NEWS.ru, Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта академик РАН Сергей Недоспасов рассказал, что, коронавирус можно победить при помощи методов генной инженерии.
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