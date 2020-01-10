https://static.news.ru/photo/5df8de8c-33b5-11ea-967a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Учёные из Европы провели исследование над попугаями. В результате эксперимента им удалось выяснить, что птицы породы жако склонны к альтруизму.

Для выяснения этого факта они поместили птиц в небольшие комнаты с прозрачными стенками и окном. Затем исследователи научили попугаев обменивать металлические жетоны на пищу. Обнаружилось, что если у одного представителя жако не получалось получить еду за жетон, то он передавал его сородичу.

Подобный эксперимент попробовали повторить с горными ара. Однако эти птицы с задачей не справились. Таким образом, жако стали первым видом после приматов, у которого обнаружили склонность к альтруизму, пишет N+1.

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