Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров. Причиной этому являются запертые в районе Северного полюса массы холодного воздуха.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
Учёные обнаружили озоновую дыру над Антарктидой в 1980-х годах. Она возникла из-за использования людьми хлорфторуглеродов (ХФУ) — вещества, применяемого для изготовления аэрозолей.
В конце 20 века во многих странах был введён запрет на использование ХФУ, в результате чего размеры дыры уменьшились. Однако в 2019 году в Арктике появилась новая озоновая дыра рекордных размеров.
В данном случае, на её появление повлияли изменения климата.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные выяснили, что из-за высокого содержания фреонов в атмосфере озоновая дыра над Южным полюсом затягивается медленнее. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен