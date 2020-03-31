https://static.news.ru/photo/7f106d94-7346-11ea-a000-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTWimagebroker.com/Global Look Press

Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров. Причиной этому являются запертые в районе Северного полюса массы холодного воздуха.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Учёные обнаружили озоновую дыру над Антарктидой в 1980-х годах. Она возникла из-за использования людьми хлорфторуглеродов (ХФУ) — вещества, применяемого для изготовления аэрозолей.

В конце 20 века во многих странах был введён запрет на использование ХФУ, в результате чего размеры дыры уменьшились. Однако в 2019 году в Арктике появилась новая озоновая дыра рекордных размеров.

В данном случае, на её появление повлияли изменения климата.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные выяснили, что из-за высокого содержания фреонов в атмосфере озоновая дыра над Южным полюсом затягивается медленнее. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института.