Оренбургские студенты создали установку для очистки воздуха от бактерий

Группа студентов Оренбургского госуниверситета разработала устройство для антибактериального обеззараживания воздуха. Проект попал в число победителей всероссийского конкурса «Умник».
Аппарат представляет собой вентиляционную установку закрытого типа с ультрафиолетовым излучателем. По словам авторов проекта, устройство существует не только на бумаге. Есть рабочая модель, которая отлично себя зарекомендовала в ходе испытаний.
Студенты пояснили, что установка может использоваться в медицинских учреждениях, ветклиниках, школах, научно-исследовательских лабораториях. Она может работать в присутствии людей, поскольку ультрафиолет распространяется только внутри установки.
Молодые учёные также придумали ловушку, которая задерживает микроорганизмы с отрицательно заряженной клеточной стенкой в положительно заряженном электромагнитном поле,
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные создали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. В ходе испытаний его вживляли незрячим людям, благодаря чему они смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.
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