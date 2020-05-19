Оренбургские студенты создали установку для очистки воздуха от бактерий

https://static.news.ru/photo/1b512cf6-99b3-11ea-92c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Оренбургского государственного университета/osu.ru

Группа студентов Оренбургского госуниверситета разработала устройство для антибактериального обеззараживания воздуха. Проект попал в число победителей всероссийского конкурса «Умник».

Аппарат представляет собой вентиляционную установку закрытого типа с ультрафиолетовым излучателем. По словам авторов проекта, устройство существует не только на бумаге. Есть рабочая модель, которая отлично себя зарекомендовала в ходе испытаний.

Студенты пояснили, что установка может использоваться в медицинских учреждениях, ветклиниках, школах, научно-исследовательских лабораториях. Она может работать в присутствии людей, поскольку ультрафиолет распространяется только внутри установки.

Молодые учёные также придумали ловушку, которая задерживает микроорганизмы с отрицательно заряженной клеточной стенкой в положительно заряженном электромагнитном поле, сообщает REGNUM.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные создали мозговой имплантат, который передаёт визуальную информацию с камеры на электроды. В ходе испытаний его вживляли незрячим людям, благодаря чему они смогли «увидеть» буквы и нарисовать их.