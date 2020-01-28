Инновационный ополаскиватель для полости рта был изобретён в содружестве учёных Института биологии гена Российской академии наук (РАН) и Института стоматологии Сеченовского университета. Он позволит бороться с зубными патологиями, а также с такими заболеваниями, как стоматит слизистой оболочки рта, эрозия языка, розовый лишай и пузырчатка. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Во рту человека находится до 400 видов микроорганизмов, среди которых много опасных для здоровья человека форм. Попадая в ротовую полость с пищей и воздухом, они являются причиной болезней зубов и дёсен, утверждают учёные. Микроорганизмы поселяются в труднодоступных для механического удаления местах: поражённых зубах, узких просветах между ними и десневых каналах. При этом они концентрируются в так называемых микробиоплёнках, которые обеспечивают им защиту от внешних воздействий, отмечает Гольдман.

В слюне человека присутствуют естественные противомикробные факторы, среди которых основными являются лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза и интерфероны. Однако они проявляют своё действие только при поддержании должного уровня естественного иммунитета, который, по разным причинам, в частности, с возрастом, может снижаться.

Инновационный ополаскиватель для полости рта содержит биоаналог лактоферрина человека. Учёные выяснили, что он эффективно отслаивает микробные плёнки с поверхности зубов, слизистых оболочек ротовой полости, языка и миндалин. Это подтвердили испытания средства, которые в течение пяти лет проводились под руководством директора Института стоматологии Сеченовского университета Ирины Макеевой.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, лактоферрин был обнаружен в грудном молоке. Его бактерицидные свойства оберегают новорождённого ребёнка от инфекций до того момента, пока у него не установится собственный механизм иммунологической защиты. Лактоферрин является иммуномодулятором, который обладает полезными свойствами не только для детского, но и для взрослого организма.

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Новый бактерицидный ополаскиватель является биобезопасным (не вредит микробиоте), не изменяет цвет зубов и избавляет от неприятного запаха изо рта у людей, столкнувшихся со стоматологическими проблемами. Ополаскиватель также будет полезен для тех, кто пользуется зубными протезами. Во время ношения на них, как и на зубах, могут образоваться микробиоплёнки.

Назначение нового ополаскивателя — предупреждать развитие патологических изменений в полости рта. А если они уже наступили — останавливать их дальнейшее развитие. Это, в свою очередь, не отменяет использование традиционных методов лечения. Игорь Гольдман ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН

Собеседник NEWS.ru отметил, что многие изобретённые до этого момента ополаскиватели имеют существенные недостатки. Об этом, по его словам, регулярно сообщают зарубежные учёные.

Так, специалисты Гарвардского университета и Университета Пуэрто-Рико обнародовали результаты исследования, которое показало, что ополаскиватель для рта может убивать полезные бактерии, которые помогают предотвратить ожирение и диабет. Учёные проанализировали истории болезней 1200 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Все эти люди имели лишний вес, и у них был высокий риск развития сахарного диабета.

Выяснилось, что у испытуемых, которые пользовались обычным ополаскивателем для рта один раз в день, риск столкнуться с этим заболеванием увеличивался на 20%. У тех, кто полоскал рот два раза в сутки, — на 30%, заявил Гольдман.

Более того, как отметил специалист, обычный ополаскиватель для рта уничтожает бактерии, которые вырабатывают оксид азота, задействованный в обмене веществ и регуляции уровня сахара в крови.

Разработанный российскими учёными инновационный ополаскиватель лишён вышеперечисленных недостатков. Предполагается, что он станет доступен россиянам уже в этом году.