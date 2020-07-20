Нейробиологи нашли связь между страхом и памятью

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Воспоминания, связанные с сильными эмоциями, сохраняются дольше. Так, большинство людей, которые 11 сентября 2001 года были в сознательном возрасте, могут вспомнить, где они были и что делали в этот день. В то же время о 10-м или 12-м сентября они вряд ли сохранили воспоминания. Объяснить эту связь попытались учёные из Колумбийского университета в США.

Как передаёт MedikForum, нейробиологи Рене Хен и Джессика Хименес помещали лабораторных мышей в стрессовые условия, вызывая страх у животных. При этом фиксировалась активность нейронов гиппокампа (многофункциональная часть мозга, отвечающая в том числе за переход краткосрочной памяти в долговременную), которая затрагивала миндалевидные тела (области мозга, играющие ключевую роль в формировании эмоций). Днём позже, когда мыши пытались восстановить воспоминания о травмирующем опыте, учёные вновь зафиксировали синхронную активность в гиппокампе и миндалевидных телах.

Удивительно, что нейроны синхронизировались, когда мышь позже вспоминала событие. Мы увидели, что именно синхронизация имеет решающее значение для установления памяти страха, и чем больше синхронность, тем сильнее память, — отметил Хен.

Лежащие в основе этой синхронизации механизмы нуждаются в дальнейшем изучении. В перспективе исследования в этой области могут помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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