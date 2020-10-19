NASA оповестило о столкновениях Земли с астероидами в ближайшее столетие

https://static.news.ru/photo/eba5b148-1252-11eb-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: jaxa.jp/Global Look Press

Столкновения каких-либо астероидов с Землёй в ближайшее столетие точно не ожидается. Об этом заявил руководитель отдела планетарных исследований агентства Лори Глейз на брифинге по сближению зонда OSIRIS-Rex с астероидом Бенну.

Сейчас NASA готовит сразу несколько миссий по изучению астероидов. В частности, это миссия зонда Luci, который за один полёт должен побывать сразу на восьми астероидах. Миссия стартует в следующем году и будет продолжаться, как минимум, 12 лет.

Так, на 2022 год намечена миссия на астероид Psyche, который находится между Марсом и Юпитером. Зонд, по расчётам астрофизиков, должен прибыть на орбиту этого астероида в 2026 году и изучать его с помощью четырёх научных инструментов.

Так что, пока астероиды представляют для специалистов чисто научный интерес.

К счастью, нет астероидов, о которых бы мы знали, которые бы несли угрозу столкновения с Землёй в предстоящие сто лет, — успокоил землян Глейз.

Ещё один проект американского космического агентства — миссия DART, смысл которой состоит в применении технологии изменения траектории движения астероида во избежание его столкновения с Землёй. Этот зонд стартует в следующем году, а в 2022 году аппарат попробует изменить траекторию минилуны, которая находится на расстоянии 11 млн км от Земли.

Учёные планируют, что зонд «ударится» об астероид, заставив его таким образом сменить скорость движения и траекторию полёта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации американских астрофизиков, 2 ноября на Землю может упасть астероид 2018VP1, чьи размеры сопоставимы с холодильником. Как заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вероятность того, что небесное тело упадёт на Землю, практически нулевая.