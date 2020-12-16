На Кипре во время коммунальных работ нашли 60 древних гробниц

В кипрском городе Ларнаке строители наткнулись на древний некрополь. Находку сделали при прокладке последних метров дренажной системы под улицей Петракиса Киприану.
Как
В прошлом году под этой и соседними улицами также было найдено большое количество реликвий. Тогда ряд находок были переданы на хранение в археологический музей провинции.
Ранее в некрополе египетской Саккары археологи нашли 14 древних саркофагов, возраст которых оценивается в 2,5 тысячи лет. Ранее было обнаружено ещё 13 других деревянных саркофагов, которые никто не открывал с самого захоронения. На их поверхности очень хорошо сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи, писал NEWS.ru.
Обширный некрополь в районе поселения Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.