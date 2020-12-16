На Кипре во время коммунальных работ нашли 60 древних гробниц

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В кипрском городе Ларнаке строители наткнулись на древний некрополь. Находку сделали при прокладке последних метров дренажной системы под улицей Петракиса Киприану.

Как сообщило Кипрское информационное агентство, под землёй обнаружили 60 древних гробниц возрастом от XII века до н.э. до эпохи I в. до н.э. — IV в. н.э. Специалисты считают, что ранее здесь располагались некрополи древнего города-государства Китиона.

В прошлом году под этой и соседними улицами также было найдено большое количество реликвий. Тогда ряд находок были переданы на хранение в археологический музей провинции.

Ранее в некрополе египетской Саккары археологи нашли 14 древних саркофагов, возраст которых оценивается в 2,5 тысячи лет. Ранее было обнаружено ещё 13 других деревянных саркофагов, которые никто не открывал с самого захоронения. На их поверхности очень хорошо сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи, писал NEWS.ru.

Обширный некрополь в районе поселения Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.