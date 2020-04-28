Минздрав: коронавирус может поразить мозг и центральную нервную систему

https://static.news.ru/photo/180b4f10-8949-11ea-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Распространение коронавируса в организме человека может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС). Об этом говорится в рекомендациях Минздрава по лечению вируса.

Установлено, что диссеминация (распространение. — NEWS.ru) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга, — говорится в сообщении.

Изменение обоняния у человека на ранней стадии болезни может говорить о поражении ЦНС, следует из рекомендаций.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из МГУ им. М. В. Ломоносова, государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) объединятся в консорциум для создания вакцины против коронавируса. Руководители учреждений подпишут соглашение 28 апреля в дистанционном формате.