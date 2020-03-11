https://static.news.ru/photo/1c239c1e-639d-11ea-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства высшего образования и науки Валерий Фальков поддержат идею по-разному оценивать значимости публикаций по гуманитарным и естественнонаучным темам. Гуманитарии боятся, что предлагаемая унификация методов оценки создаст неравенство в российской науке.

С января в Минобрнауки обсуждают введение комплексного балла публикационной результативности, чтобы оценивать образовательные учреждения не только по количеству опубликованных научных трудов, но по значимости научных журналов и качеству монографий. Президиум Российской академии наук (РАН) в феврале призвал министерство доработать методику, чтобы не ущемить исследователей-гуманитариев.

Нужны разноплановость и разнообразие, потому что унифицированное бытие — не самое хорошее бытие. Надо подходить к оценке с учётом специфики и распространения знания и найти соответствующие инструменты. И это ответ на вопрос, как быть с монографиями — научиться [их оценивать], договориться, найти общую точку зрения, — цитирует ТАСС выступление Фалькова.

РАН указала, что учёные-гуманитарии вынуждены чаще публиковаться в России, работать с историческими, литературными и общественно-политическими текстами на русском языке и поэтому во многом отрезаны от международных научных журналов. Академики указали, что методика в изначальном виде приведёт к обесцениванию русского языка для науки.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Минобрнауки решило увеличить количество бюджетных мест на гуманитарных специальностях в российских вузах.