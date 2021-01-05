Медики рассказали, когда начнётся конец волны заболеваемости COVID

https://static.news.ru/photo/d6de7576-4f5e-11eb-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Начало конца нынешней волны заболеваемости коронавирусом ожидается в начале весны. Больших подъёмов уровня распространения инфекции после уже не будет. Об этом в разговоре с журналистами рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что Россия уже вышла на так называемое плато, достигнув наивысших показателей в процессе развития пандемии. С конца февраля — начала марта уровень заболеваемости будет падать.

Однако не стоит думать, что спад будет резким. Снижение показателей заражаемости коронавирусом станет проходить плавно и постепенно даже несколько месяцев спустя. Ускорению спада поспособствует вакцинация, заметил учёный, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он также ожидает снижения уровня заражаемости к весне.

Учёный спрогнозировал, что самый резкий спад будет летом.

В 2021 году будет резко прибавляться количество иммунных людей за счёт переболевших, бессимптомников и, главным образом, за счёт вакцинированных. Четвёртый фактор — летний период, когда заболеваемость резко пойдёт на спад, — цитирует Аграновского портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, пандемия коронавируса вывела «сытый мир» из зоны комфорта и доказала, что российское здравоохранение можно переформатировать за несколько месяцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.