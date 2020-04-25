Квантовый предел текучести жидкости нашли физики РФ и Великобритании

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Исследователи из России и Великобритании выяснили, что текучие неэкзотические жидкости обладают чётким квантовым пределом, рассказали представители Лондонского университета королевы Марии. Учёные назвали результат своей работы «удивительным».

Наши же расчёты и эксперименты показывают, что минимальная вязкость очень проста и одинакова для всех жидкостей, — заявил профессор учебного заведения Константин Траченко.

Почти все элементы и вещества во Вселенной принимают четыре агрегатных формы материи — твёрдую, жидкую, газообразную и плазмообразную.

Жидкостям отводится роль своеобразного промежуточного звена между газообразными состояниями и твёрдыми. Они могут принять практически любую форму с сохранением объёма и связей между отдельными молекулами, говорится в журнале Science Advance.

Квантового предела, однако, нет у сверхтекучего жидкого гелия и конденсата Бозе — Эйнштейна, так как их свойства не позволяют отнести их ни к воде, ни к другим жидкостям. Они являются единым квантовым объектом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалистам из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета впервые удалось снизить температуру молекулы натрий-лития до 220 нанокельвинов.

Учёные поместили 30 тысяч молекул натрий-лития и 100 тысяч атомов натрия в оптическую ловушку, где частицы удерживало электромагнитное поле. Спустя время они термализировались за счёт столкновений друг с другом. За два цикла их температура снизилась до рекордных значений.