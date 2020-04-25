Космологи нашли новые признаки непостоянства законов вселенной

Изучение одного из самых ярких квазаров во вселенной помогло космологам обнаружить новые намёки на то, что постоянная тонкой структуры (одна из фундаментальных физических констант) имела иное значение в отдалённых районах космоса в первые этапы жизни Вселенной.
Выводы группы учёных из Австралии
Австралийские космологи провели наблюдение над сверхмассивной чёрной дырой, находящейся в квазаре J1120+0641. Объект значительно удалён от Земли, и учёные наблюдают его в состоянии, в котором он существовал 12,9 млрд лет назад, всего через 800 млн лет после Большого Взрыва. Специалисты воспользовались этим для того, чтобы вычислить значение постоянной тонкой структуры в ту эпоху, проанализировав расположение «тёмных» линий в спектре квазара. Они отражают то, как устроены энергетические уровни в разных типах атомов, и позволяют вычислить значение связанной с ними фундаментальной константы с высокой точностью, если спектр содержит в себе мало помех.
Используя сверхчувствительный спектрограф, космологи смогли измерить значение постоянной тонкой структуры сразу в четырёх уголках космоса, через которые проходил свет J1120+0641 на пути к Земле. Объединив эти результаты, исследователи пришли к выводу, что значение этой фундаментальной константы действительно было другим в ранней Вселенной. Также выяснилось, что расхождение с современным значением константы обусловлено не временем, а пространственным положением точек, в которых проводились замеры. Что порождает этот эффект, космологи пока объяснить не могут.
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