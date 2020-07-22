Коронавирус немного изменился за время циркулирования в России

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За время циркуляции в России у коронавируса выявлены лишь небольшие изменения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Во всех российских регионах с начала эпидемии у инфицированных берутся пробы. Эти образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов возбудителя и проводится углублённый генетический анализ.

На настоящий момент в РФ прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории РФ незначительны, — говорится в сообщении ведомства.

Изучение генетической изменчивости коронавируса позволяет обеспечивать оперативный мониторинг за патогеном и своевременно принимать против него меры, сообщает «Газета.Ru».

Коронавирус нового типа делится на несколько штаммов: S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). Разные штаммы вируса обусловлены его мутациями. Возбудители разных групп проявляют себя немного по-разному. Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с начала регистрации первых заразившихся выявлено более 100 разновидностей коронавируса.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма, писал NEWS.ru.