https://static.news.ru/photo/0b37e7ae-2264-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Китайские учёные планируют создать и запустить в 2020 году искусственное Солнце, которое будет ярче и горячее настоящего.

Проект получил название HL-2M Tokamak. Искусственное светило будет представлять собой объект с управляемой термоядерной реакций. По мнению учёных, он станет практически неисчерпаемым, экологически чистым и дешёвым источником энергии.

Согласно расчётам авторов проекта, температура объекта будет достигать 200 млн градусов по Цельсию, что в 13 раз, чем в центре Солнца, сообщает Newsweek.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные совместно с российскими коллегами проведут ряд экспериментов, направленные на получение веществ, неизвестных современной науке.