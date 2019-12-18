Китайские учёные планируют создать и запустить в 2020 году искусственное Солнце, которое будет ярче и горячее настоящего.
Проект получил название HL-2M Tokamak. Искусственное светило будет представлять собой объект с управляемой термоядерной реакций. По мнению учёных, он станет практически неисчерпаемым, экологически чистым и дешёвым источником энергии.
Согласно расчётам авторов проекта, температура объекта будет достигать 200 млн градусов по Цельсию, что в 13 раз, чем в центре Солнца,
Ранее NEWS.ru писал, что китайские учёные совместно с российскими коллегами проведут ряд экспериментов, направленные на получение веществ, неизвестных современной науке.
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