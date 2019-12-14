https://static.news.ru/photo/2b4b3a3a-1e5b-11ea-b521-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

КНР с 2030 года приступит к изучению космического пространства за пределами Солнечной системы и поиску планет, пригодных для жизни. Программа получила название «Миинь».

Китайское правительство собирается осуществить запуск целой серии летательных аппаратов с современными телескопами, инфракрасными детекторами и прочими датчиками для наблюдения за областями космоса, прилегающими к нашей галактике. Благодаря новейшему оборудованию учёные прежде всего будут искать воду и осуществлять замер температурных режимов, которые бы гарантировали выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов, пояснил гендиректор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе.

Ранее NEWS.ru писал, что американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни. Для поисков в район отправят следующий марсоход NASA. По данным пресс-службы Лаборатории реактивного движения NASA, залежи карбонатов были открыты много лет назад, но только недавно учёные обратили внимание на то, что они сконцентрированы в точке, где ранее находились берега древнего озера. Изучение известкового налёта в природной ванной станет одной из основных задач нового марсохода.