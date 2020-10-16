Учёные нашли причину вымирания других видов древних людей

https://static.news.ru/photo/e8cf8866-0fc5-11eb-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Из всех видов древних людей только Homo sapiens смогли адаптироваться к изменениям климата. Об этом заявили итальянские учёные.

Изначально существовали минимум шесть видов древних людей: Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Однако, выжил только последний, к которому мы и принадлежим.

Итальянские специалисты пришли к выводу, что остальных убил климат. Для этого была построена математическая модель, объединявшую известные археологические находки с историей климатических изменений планеты, пишет журнал One Earth.

Древние виды Homo не смогли пережить резкие климатические изменения, — сообщил Паскуале Райа из Неаполитанского университета имени Федерико II.

Он добавил, что их не спасли не технологические инновации, такие как орудия труда и использование огня и подходящей одежды, ни формирование сложных социальных сетей. Не помог даже культурный и генетический обмен с Homo sapiens.

Итальянские учёные пришли к грустному выводу, что и мы не можем быть уверенными в своём будущем, поскольку природа преподносит свои сюрпризы постоянно.

Как писал NEWS.ru, массовая гибель животных в Тихом океане у побережья Камчатки может быть связана с цветением водорослей из-за изменения климатических условий, считает начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семёнов.