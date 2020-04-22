Итальянские учёные нашли коронавирус в слезах человека

https://static.news.ru/photo/6d8c5454-8492-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aliyah Jamous/unsplash.com

Исследователи итальянского Национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» рассказали о свойствах коронавируса. Они сообщают, что вирус может находиться в слизистой оболочке глаза.

Таким образом он может быть передан через слёзы, передаёт ANSA. Учёные изучили оболочку глаза пациента с подтверждённым COVID-19 и пришли к такому выводу,

Открытие наших специалистов — это ещё одна небольшая часть большого и сложного пазла, который представляет этот вирус, — сказала гендиректор института Марта Бранка.

Открытие доказывает, что коронавирус может не только попадать в организм через глаза, но и заражать других при помощи этого органа. Кроме того, тесты слизистой оболочки глаза могут быть эффективными и давать положительный результат на последнем этапе, даже если классический анализ показал отсутствие вируса.

Ранее вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна, писал NEWS.ru.