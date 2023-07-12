Грибы научились бороться с раком Ученые из Нидерландов обнаружили у грибов способность бороться с появлением раковых клеток

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Некоторые виды грибов могут пресекать мутации, вызывающие появление раковых клеток, сообщает научный журнал Microbiology and Molecular Biology Reviews. Открытие сделали ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах. Они выяснили, что грибы «научились» использовать вспомогательные боковые клетки, где ядро с ДНР проверяется на «качество».

Ранние исследования утверждали, что риску возникновения рака наиболее подвержены долгоживущие организмы, так как вероятность появления злокачественных новообразований растет с каждым клеточным делением. В 1975 году Ричард Пето опроверг это и пришел к выводу, что некоторые виды живых существ могут иметь некий противораковый механизм. Такой нашли и у грибов.

Ученые полагают, что у некоторых видов грибов-долгожителей есть способы защититься от возникновения рака. Вероятно, такую функцию выполняет зажимное соединение, имеющееся только у грибов, образующих плодовые тела. С его помощью при делении одно из ядер мигрирует во временную боковую клетку. Так как она не может слиться с дочерней, мутация ядра прерывается, и риск возникновения рака ядра в мицелии значительно снижается.

Ранее эксперт перечислил места, где собирать грибы особенно опасно. В частности, он предостерег от сбора вдоль трасс, так как грибы хорошо впитывают соли тяжелых металлов.