Глобальное потепление отразилось на размере крыльев соловьёв

https://static.news.ru/photo/b994ade0-74c7-11ea-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Sommariva/imageBROKER.com/Global Look Press

У соловьёв, которые обитают на территории Пиренейского полуострова, крылья за последние 20 лет в среднем стали короче, чем были до этого. Данные метаморфозы в строении птиц могут негативно отразиться на их возможности мигрировать в зимнее время.

Об этом сообщили испанские учёные. По словам исследователей, весна на Пиренеях приходит позже, а летний период становится всё более засушливым. Из-за этого у птиц сокращается период размножения.

Как подчеркнули специалисты, при указанных условиях больше шансов на выживание остаётся у птиц с короткими крыльями, ведь они быстрее летают и им нужно меньше времени, чтобы свить гнездо, отложить яйца и обеспечить потомство едой.

В то же время, по мнению ученых, такая адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды может плохо сказаться на зимних миграциях соловьёв . Дело в том, сообщили исследователи, что испанские соловьи зимуют в Африке. А добраться до этого континента птице с короткими крыльями крайне непросто, отмечается в научном журнале The Auk. Ornitological Advances.

Как ранее писал NEWS.ru, останки самого древнего из известных науке родича современных кур и уток нашли в каменоломне на границе Бельгии и Нидерландов. Животное жило более 66 млн лет назад — в то же время, когда существовало большинство известных науке динозавров.