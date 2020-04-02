Глобальное потепление отразилось на размере крыльев соловьёв

У соловьёв, которые обитают на территории Пиренейского полуострова, крылья за последние 20 лет в среднем стали короче, чем были до этого. Данные метаморфозы в строении птиц могут негативно отразиться на их возможности мигрировать в зимнее время.
Об этом сообщили испанские учёные. По словам исследователей, весна на Пиренеях приходит позже, а летний период становится всё более засушливым. Из-за этого у птиц сокращается период размножения.
Как подчеркнули специалисты, при указанных условиях больше шансов на выживание остаётся у птиц с короткими крыльями, ведь они быстрее летают и им нужно меньше времени, чтобы свить гнездо, отложить яйца и обеспечить потомство едой.
В то же время, по мнению ученых, такая адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды может плохо сказаться на зимних миграциях соловьёв . Дело в том, сообщили исследователи, что испанские соловьи зимуют в Африке. А добраться до этого континента птице с короткими крыльями крайне непросто,
Как ранее писал NEWS.ru, останки самого древнего из известных науке родича современных кур и уток нашли в каменоломне на границе Бельгии и Нидерландов. Животное жило более 66 млн лет назад — в то же время, когда существовало большинство известных науке динозавров.
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