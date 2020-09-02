Глава РАН раскритиковал сокращение полномочий академии

https://static.news.ru/photo/ac4bb930-ed30-11ea-a45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработанный Минобрнауки проект постановления правительства РФ, который может лишить Российскую академию наук (РАН) части полномочий в научно-методическом руководстве институтами, противоречит поручениям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава РАН Александр Сергеев и пригрозил в случае принятия документа обратиться по этому вопросу напрямую к главе государства.

Согласно проекту постановления правительства РФ, который подготовили в Минобрнауки, из-под научного и научно-методического руководства РАН должны выйти Курчатовский институт, ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, РАНХиГС, СПбГУ и другие организации.

Всё движение по наделению РАН новыми полномочиями предложил президент РФ. Это поручения президента о том, что экспертиза должна быть общей, единой для всех, что именно РАН поручается эта сложная задача в целом взглянуть на всё поле научной деятельности в стране и помочь разобраться, правильно ли тратятся деньги на науку, — цитирует ТАСС Сергеева.

В ходе выступления на заседании президиума РАН он также отметил, что академия — максимально независимая организация, не заинтересованная в результатах экспертизы. И деньги, которые организации тратят на свои научные исследования, не идут в РАН, академия только предлагает, как их распределять.

Сейчас предлагается шаг назад. Если это произойдёт, то просто неизбежно наше обращение к президенту РФ относительно того, что он пытается выстроить эту схему, а правительство, наоборот, предлагает путь в другую сторону, — подчеркнул глава РАН.

Как писал NEWS.ru, глава Министерства высшего образования и науки Валерий Фальков поддержат идею по-разному оценивать значимости публикаций по гуманитарным и естественнонаучным темам. Гуманитарии боятся, что предлагаемая унификация методов оценки создаст неравенство в российской науке. С января в Минобрнауки обсуждают введение комплексного балла публикационной результативности, чтобы оценивать образовательные учреждения не только по количеству опубликованных научных трудов, но по значимости научных журналов и качеству монографий. Президиум Российской академии наук (РАН) в феврале призвал министерство доработать методику, чтобы не ущемить исследователей-гуманитариев.

В РАН подчеркнули, что учёные-гуманитарии вынуждены чаще публиковаться в России, работать с историческими, литературными и общественно-политическими текстами на русском языке и поэтому во многом отрезаны от международных научных журналов. Академики указали, что методика в изначальном виде приведёт к обесцениванию русского языка для науки.