Генетики рассказали о происхождении народов Кавказа

Российские учёные провели генетический анализ человеческих останков из могильников так называемой кобанской культуры. Кости датируются промежутком между IX и V веками до нашей эры. Экспертиза доказала родственность культур древнего Кавказа и их связь с современными народами региона.
Своё название место раскопок получило по селению Верхний Кобан (нынешняя Северная Осетия), где в середине XIX века впервые нашли древние предметы из бронзы. Позже на территории современных Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Грузии генетики изучили могильники и руины поселений этой же культуры. Племена владели земледелием, скотоводством, хорошо обрабатывали металл,
Ранее NEWS.ru сообщал, что палеогенетики из Гарвардского университета впервые расшифровали ДНК Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке. Провести исследование на предыдущих находках не получалось, так как в жарком климате биоматериал плохо сохраняется.
Пригодные для изучения останки были найдены в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Этот регион считается прародиной группы народов банту. Биоматериал был извлечён из костей детей возрастом от 4 до 15 лет, живших восемь тысяч и три тысячи лет назад.
Добавьте наши новости в избранные источники