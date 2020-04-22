Генетики рассказали о происхождении народов Кавказа

https://static.news.ru/photo/b953e5b8-84b1-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Российские учёные провели генетический анализ человеческих останков из могильников так называемой кобанской культуры. Кости датируются промежутком между IX и V веками до нашей эры. Экспертиза доказала родственность культур древнего Кавказа и их связь с современными народами региона.

Своё название место раскопок получило по селению Верхний Кобан (нынешняя Северная Осетия), где в середине XIX века впервые нашли древние предметы из бронзы. Позже на территории современных Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Грузии генетики изучили могильники и руины поселений этой же культуры. Племена владели земледелием, скотоводством, хорошо обрабатывали металл, говорится на сайте журнала Journal of Archaeological Science: Reports. Для анализа отобрали прах 14 древних обитателей региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что палеогенетики из Гарвардского университета впервые расшифровали ДНК Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке. Провести исследование на предыдущих находках не получалось, так как в жарком климате биоматериал плохо сохраняется.

Пригодные для изучения останки были найдены в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Этот регион считается прародиной группы народов банту. Биоматериал был извлечён из костей детей возрастом от 4 до 15 лет, живших восемь тысяч и три тысячи лет назад.