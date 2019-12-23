https://static.news.ru/photo/9bd4f078-2646-11ea-9454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yorick Jansens/Global Look Press

Группа британских учёных из Бристольского университета впервые телепортировала квант света с одного кремниевого чипа на другой. Об этом сообщило издание Nature Physics.

Физики под руководством Даниэля Ллевеллина (Daniel Llewellyn) построили систему телепортации. Она состоит из двух частей. Первая часть является передатчиком, размеры которого составляют 5×3 миллиметра. Вторая часть — приёмник размером 3,5×1,5 миллиметра. Передатчик представляет собой сеть из нелинейных источников фотонов и линейных квантовых схем.

Установка может телепортировать фотоны в пределах одного или двух чипов. Во время эксперимента они находились на расстоянии 10 метров друг от друга. Точность телепортации (степень совпадения квантовых состояний) в первом режиме равна 0,906, во втором — 0,885. При этом в 2014 году учёным удалось при телепортации добиться показателя примерно в 0,89.

Телепортация начинается, когда передатчик системы генерирует пару фотонов. Кванты света проходят через датчик, который определяет, запутаны ли они. Затем через волноводные каналы фотон проходит через датчик к линейной квантовой схеме и приёмнику, который производит те же измерения интерферометром, что и передатчик. На последнем этапе проходят измерения при помощи системы интерферометров Маха — Цендера.

Эта схема телепортации, по мнению учёных, может быть использована в масштабных проектах на интегральной оптике. Кроме того, повышение точности передачи данных даст физикам возможность создавать более эффективные средства связи, работающие на основе квантовой телепортации.

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