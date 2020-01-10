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Учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды. Об этом сообщается в научном журнале Science.

Мы впервые проследили за самой быстрой химической реакцией — рождением гидроксильного радикала (-OH). Изучение этого иона важно само по себе, так как он легко проникает в организм и может повреждать все важные биомолекулы, — рассказала физик Линда Янг.

Также она уточнила, что данная реакция в ионизированной воде протекает в течение одной квадриллионной доли секунды.

Как ранее писал NEWS.ru, исследователи из Стэнфордского университета разработали прототип ускорителя частиц, который помещается на кремниевом чипе.