Еврокомиссар рассказала о подготовке к испытаниям вакцины против COVID-19

https://static.news.ru/photo/18a0329c-84bc-11ea-88dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daloiso/Giacomino/Ropi/Global Look Press

Вакцину против коронавируса нового типа (COVID-19) готовят к этапу клинических испытаний. Они могут начаться в июне-июле 2020 года. Препарат разрабатывают ведущие компании Европы, рассказала еврокомиссар по делам молодёжи и инновациям Мария Габриэль.

Для участия в экспериментах пригласят «большие группы людей». По её словам, вещество постараются сделать абсолютно безопасным и после регистрации оно станет доступным для всего мира, передаёт болгарский телеканал BTV. Бюджет проекта оценивается в €380 млн.

В условиях кризиса мы должны работать все вместе, обмениваясь данными для достижения общего успеха. 140 научно-исследовательских команд работают по проекту. Благодаря суперкомпьютерам работа над вакциной существенно ускорилась, — добавила Габриэль.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи. В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, поправились 4420.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Институт имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил проведение первых клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Разрешение на проведение тестов было выдано в результате тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию.