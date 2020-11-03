Эпидемиолог рассказал о поражении лёгких у детей при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/d66d952c-1e49-11eb-86b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность поражения лёгких у детей при коронавирусе составляет 2,4% и увеличивается с возрастом. При этом симптомы заболевания у детей и взрослых практически не различимы.

Однако, в большинстве случаев дети переносят инфекцию гораздо легче, чем взрослые, хотя у них также могут быть и температура, и кашель. Дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но чаще всего из-за того, что они не знают, как это объяснить, приводит слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова ТАСС.

Что касается мер профилактики коронавируса для детей, то они такие же, как и для взрослых. По данным ЦНИИ за минувшие девять месяцев, бессимптомное течение коронавируса отмечалось у 32,3% детей, лёгкое — у 49,9%, тяжёлые формы — у 0,2%.

С начала пандемии заразились коронавирусом в мире 46,9 млн человек, умерли — 1,2 млн. В России зарегистрированы 1 673 686 случаев заражения, выздоровели 1 251 364, умерли 28 828 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обследование детей, переболевших коронавирусом, указывает на угрозу низкой фертильности у следующих поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.