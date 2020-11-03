Эпидемиолог рассказал о поражении лёгких у детей при коронавирусе

Вероятность поражения лёгких у детей при коронавирусе составляет 2,4% и увеличивается с возрастом. При этом симптомы заболевания у детей и взрослых практически не различимы.
Однако, в большинстве случаев дети переносят инфекцию гораздо легче, чем взрослые, хотя у них также могут быть и температура, и кашель. Дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но чаще всего из-за того, что они не знают, как это объяснить,
Что касается мер профилактики коронавируса для детей, то они такие же, как и для взрослых. По данным ЦНИИ за минувшие девять месяцев, бессимптомное течение коронавируса отмечалось у 32,3% детей, лёгкое — у 49,9%, тяжёлые формы — у 0,2%.
С начала пандемии заразились коронавирусом в мире 46,9 млн человек, умерли — 1,2 млн. В России зарегистрированы 1 673 686 случаев заражения, выздоровели 1 251 364, умерли 28 828 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обследование детей, переболевших коронавирусом, указывает на угрозу низкой фертильности у следующих поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.