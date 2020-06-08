Египетская мумия птицы оказалась человеческим ребёнком с пастью волка

https://static.news.ru/photo/83de09ee-a9a6-11ea-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCY8jDqi-AsmocBDcDs0ltfw

2100-летняя мумия из древнего Египта, которую изначально идентифицировали как птицу, оказалась человеческим зародышем. Выяснилось это блыгодаря компьютерной томографии (КТ).

Мумия находилась на хранении в Музее Мейдстона в Кенте, Англия. Там она изначально значилась как «мумифицированный Ястреб EA 493, период Птолемеев». Порода птицы была определена исходя из рисунка на поверхности артефакта. Изображение головы ястреба выкрашено позолотой, рисунок сопровождается иероглифами, которые относятся к Гору, сокологоловому богу древних египтян. На то, что внутри — птица, указывали размеры мумии и тот факт, что египтяне часто прибегали к такому способу захоронения по отношению к животным. Археологи не раз находили мумии львят, крокодилов и других зверей.

В 2018 году артефакт решили отсканировать. Учёные с удивлением обнаружили, что внутри находится не птица. Сначала работники музея предположили, что это мумия обезьяны. Затем антрополог Эндрю Нельсон пригласил многопрофильную команду для анализа микро-КТ чрезвычайно высокого разрешения.

Команда обнаружила, что кости принадлежали человеческому плоду мужского пола. Его возраст варьируется от 22 до 28 недель (седьмой месяц беременности). У зародыша были серьёзные аномалии позвоночника и врождённый дефект, препятствующий правильному развитию мозга и черепа.

При сканировании были выявлены нормально сформированные кости пальцев рук и ног. Однако деформация черепа была настолько серьезной, что в нём практически не оставалось места для мозга. Крмое того, у плода также была волчья пасть и заячья губа. Специалисты предполагают, что ребёнок родился мёртвым. Во всяком случае из-за таких аномалий развития он был нежизнеспособен.

То, как сохранились останки, означает, что его семья считала ребёнка особенным, считают исследователи.

Реакция семьи состояла в том, чтобы мумифицировать этого человека, что было очень редко. В Древнем Египте мёртворождённых, как правило, хоронили в горшках под полами дома. Известно всего несколько случаев мумифицирования новорождённых. К этому прибегали, когда считали таких детей особенными, — пояснил Эндрю Нельсон.

Исследователи полагают, что аномалии плода связаны с тем, что в рационе матери было мало продуктов, которые обеспечивают фолиевую кислоту. Этот витамин играет важную роль в развитии нервной трубки.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ученые расшифровали надписи древнего саркофага. Он был обнаружен в некрополе Верхнего Египта. Оказалось, что «Книга двух путей», найденная в саркофаге, представляет собой карту загробного мира, а также описание путешествий умерших.