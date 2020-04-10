Эффективность «Мефлохина» против коронавируса испытают на животных

https://static.news.ru/photo/59eb9262-7b4a-11ea-8bf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) собирается начать испытания на животных моделях противомалярийного препарата «Мефлохин». Вещество доказало свои противовирусные свойства в отношении COVID-19.

В связи с доказанным сильным противокоронавирусным эффектом на культуре заражённых клеток планируем проверить погашение цитопатического действия коронавируса под влиянием «Мефлохина» в моделях in vivo на животных, — передаёт портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор готовит к выпуску три вероятностные вакцины от коронавируса нового типа (COVID-19). База одного из препаратов уже используется и полностью безопасна. Чёткий прогноз о том, сколько продлится пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроки её окончания.