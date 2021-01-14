Древнейший наскальный рисунок обнаружили в Индонезии

Археологи обнаружили в карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии наскальный рисунок животного — предположительно, бородавчатой свиньи.
О находке
Ранее на Сулавеси нашли наскальную картину, изображающую сцену охоты на бородавчатых свиней, возраст которой оценили в 43,9 тысячи лет. В Индонезии также находят предметы быта первобытных людей, возраст отдельных находок доходит до 194 тысяч лет.
Для наскальной живописи того периода характерны изображения животных в одном цвете, обычно красном или пурпурном, нанесённые с помощью кисти или пальцев. Животных изображали в профиль и заполняли неправильными узорами. Главными героями рисунков часто становились свиньи и быки.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года во Франции на 94-м году жизни скончался Симон Коенка, который 80 лет назад вместе с тремя товарищами открыл пещеру Ласко. Объект впоследствии стал знаменитым и вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря наскальной живописи позднепалеолитического периода.