Древнейший наскальный рисунок обнаружили в Индонезии

https://static.news.ru/photo/a7dbf36e-5668-11eb-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео Griffith University/youtube.com

Археологи обнаружили в карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии наскальный рисунок животного — предположительно, бородавчатой свиньи.

О находке говорится в статье в журнале Science Advances. Уран-ториевый метод датирования показал, что изображению около 45,5 тысячи лет, что делает его самым древним из известных. В данном случае можно также говорить об открытии древнейшего объекта репрезентативного искусства, то есть изображающего реальные объекты окружающего мира, например животных и людей.

Ранее на Сулавеси нашли наскальную картину, изображающую сцену охоты на бородавчатых свиней, возраст которой оценили в 43,9 тысячи лет. В Индонезии также находят предметы быта первобытных людей, возраст отдельных находок доходит до 194 тысяч лет.

Для наскальной живописи того периода характерны изображения животных в одном цвете, обычно красном или пурпурном, нанесённые с помощью кисти или пальцев. Животных изображали в профиль и заполняли неправильными узорами. Главными героями рисунков часто становились свиньи и быки.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года во Франции на 94-м году жизни скончался Симон Коенка, который 80 лет назад вместе с тремя товарищами открыл пещеру Ласко. Объект впоследствии стал знаменитым и вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря наскальной живописи позднепалеолитического периода.