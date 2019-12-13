Учёные Южного научного центра (ЮНЦ) РАН бьют тревогу: изменение экосистемы Чёрного моря может привести к ухудшению качества воды — она станет мутной и покроется хлопьями. Главная причина — уменьшение площадей бурых многолетних водорослей рода цистозира. Из-за этого, заявляют специалисты, неизбежно снизится содержание кислорода, который подавляет рост болезнетворных бактерий. При этом эффект солёности, который обычно море очищает, уже не поможет.

Кому будут привлекательны склизкие валуны, безжизненные подводные пространства в мутной с белыми хлопьями морской воде, где увидеть небольшую рыбку — бычка или скорпену — будет большой удачей. Но подхватить кишечную инфекцию можно будет быстрее, чем полюбоваться подводными пейзажами, — сказал ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Олег Степаньян.

По словам исследователей, во внутреннем море бассейна Атлантического океана было зафиксировано уменьшение площади бурых многолетних водорослей рода цистозира. На смену традиционным подводным лесам приходят растения средиземноморского и тропического комплексов. За 20 лет их количество увеличилось на 30%, констатируют специалисты.

Биотопы, сформированные самыми крупными водорослями Чёрного моря, — настоящие подводные леса, с которыми связана вся жизнь прибрежных экосистем. Это настоящий живой биофильтр — лёгкие морского бассейна. Подводные черноморские леса не только выделяют кислород и поглощают углекислый газ из морской воды, но и дают жизнь сотням видам животных: от мельчайших беспозвоночных до рыб, птиц и дельфинов, а также очищают морскую воду от патогенных микроорганизмов.

Биологи из ЮНЦ РАН предполагают, что сокращение площадей цистозиры происходит из-за климатических изменений и роста загрязнения морских вод, прежде всего нефтепродуктами и бытовыми стоками. И хотя бурые водоросли имеют значительную степень устойчивости к действию нефти, тенденция настораживающая, заявляют представители науки.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По их словам, особенно интенсивно бурые водоросли исчезают в районе Новороссийска и Анапы, а также южнее Туапсе. В акватории указанных портов найдено много органики, нефтепродуктов и тяжёлых металлов.

Для изменения ситуации эксперты призвали ужесточить правила застройки прибрежных территорий, провести модернизацию городской канализации, жёстко контролировать морские перевозки и другие виды деятельности на шельфе со стороны всех морских государств в Азово-Черноморском регионе с его уникальной флорой и фауной.

Человек не может повлиять на глобальные климатические изменения, но негативные тренды в хозяйственной деятельности можно минимизировать, — подчеркнул Степаньян.

Катастрофа не случится в одночасье

По мнению начальника отдела планктона Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Сергея Алёмова, проведённый многолетний мониторинг содержания нефтяных углеводородов в прибрежных водах крымского и кавказского побережья России показал, что несмотря на их постоянное присутствие в морской воде, экологическая обстановка по данному показателю характеризуется как стабильная.

Уровни нефтяного загрязнения, несмотря на превышение в отдельных случаях установленных нормативов, далеки от поражающих. Наиболее подвержены нефтяному воздействию в настоящее время прибрежные акватории западной части Крыма, что в первую очередь связано со стоком европейских рек и особенностями гидрологического режима моря, а также Керченское предпроливье — район интенсивного судоходства. Сергей Алёмов начальник отдела планктона Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН начальник отдела планктона Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН

Кавказское побережье, по его мнению, в меньшей степени подвержено воздействию нефтяного загрязнения по сравнению с крымским.

Между тем руководитель лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Вадим Мокиевский разделяет обеспокоенность учёных ЮНЦ РАН о нынешнем состоянии Чёрного моря и его будущем. Хотя тревогу ростовских учёных он считает несколько преувеличенной.

Nikolas Georgiou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дело в том, говорит он, что процессы, подобные тому, что происходят сейчас в черноморских водах, очень сильно развёрнуты во времени, а это значит, что катастрофа не случится в одночасье. Правда, как и процесс восстановления, быстро улучшить ситуацию не получится, отмечает специалист.

То, что происходит сейчас с Чёрным морем, объясняется несколькими его особенностями. Оно достаточно изолированно от Мирового океана, а со Средиземным соединено цепочкой мелководных проливов. К тому же этот водоём значительно беднее по разным причинам по числу видов, чем Средиземное море, что делает его открытым для «далёких гостей». Кроме того, это море по сравнению с другими российскими морями гораздо плотнее населено по побережью и больше переживает издержки интенсивной хозяйственной деятельности. Вадим Мокиевский руководитель лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН руководитель лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

Эти черты, по его словам, определяют большую уязвимость черноморских экосистем как к экономическим, так и природным процессам. Правда, всё это наблюдается в течение всего XX века, отмечает биолог из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Между тем, считает Мокиевский, сведения о том, что за 20 лет количество растений средиземноморского и тропического комплексов увеличилось на 30%, являются не совсем верными. По его оценкам, инвазивная флора и фауна за последние 100 лет составляет не более 20%. Последние публикации, отмечает он, сообщают всего лишь о 17 «пришельцах».

Однако вопрос не в числе их, а в том, как они себя ведут и насколько бурно развиваются, вселившись в местную экосистему, заключил Вадим Мокиевский.