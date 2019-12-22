https://static.news.ru/photo/10ba316a-24d9-11ea-bd1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Успешная пересадка головы человека может быть осуществлена уже в ближайшем десятилетии. Об этом заявил нейрохирург Брюс Мэтью, ранее возглавлявший профильное подразделение в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По его словам, ключом к успеху должен стать кардинальный пересмотр самого принципа пересадки. Раньше медики пытались пересадить голову, разрезая спинной мозг донора и пытаясь восстановить нервные окончания головы со спинным мозгом конечного пациента. Это, уверен Мэтью, нелепо и лишено шанса на успех. Он считает, что заменять следует и то, и другое, сохраняя нервные связи.

До сих пор подобное казалось невозможным и неосуществимым, однако нынешние технологии позволяют дерзнуть, уверен опытный врач, на счету которого более десяти тысяч операций.

Следует помнить о тысячах людей в глубокой заморозке, часто это только головы, и о компаниях, которые действительно верят, что однажды получится вернуть их к жизни, вылечить от болезней и дать новые тела. По сравнению с этим то, что я предлагаю, даже консервативно, — приводит слова Мэтью Independent.

Между тем, о первой успешной пересадке головы ещё в 2017 году отчитался итальянский нейрохирург Серхио Канаверо, писал NEWS.ru. Он также разрезал спинной мозг, но заявлял, что смог восстановить нервные окончания и кровеносные сосуды. Впрочем, свою операцию врач проводил на трупе, а результат проверял методом электрической стимуляции.

Тогда он подвергся критике коллег, которые напоминали о предыдущем его опыте с обезьяной, которая так и не пришла в сознание и, как считает медицинское сообщество, осталась бы парализованной, если бы вернулась к жизни.

Мэтью уверен: предложенный им способ поможет решить эту проблему уже до 2030 года.