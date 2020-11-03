Британские учёные предрекли катастрофические последствия изменения климата

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Сотрудники Эксетерского университета (Великобритания) считают, что глобальное потепление на два градуса Цельсия спровоцирует катастрофические последствия — высвобождение 230 млрд тонн углекислого газа из почвы.

В почвах содержится в два-три раза больше углерода, чем в атмосфере. Учёные считают, что более высокая температура ускорит разложение, сокращая время, которое углерод проводит в почве. Выпущенный в случае климатических изменений объём газа более чем в четыре раза превысит общий объём выбросов в КНР и в два раза — выбросы в США за последние 100 лет. При этом оценки не включают потерю углерода в вечной мерзлоте, пишет журнал Nature Communications.

Кроме того, концентрация оксида азота, также называемого закисью азота, в земной атмосфере заметно увеличивается, а следовательно, и ускоряет изменение климата. После CO 2 и метана это третий по значимости парниковый газ, выделяемый в результате антропогенной активности. В основном выбросы закиси азота вследствие человеческой деятельности вызваны использованием удобрений в сельском хозяйстве.

Растущий же спрос на продукты питания и животные корма в будущем может ещё больше увеличить эти выбросы, следует из выводов международного исследования. Для климата окись азота (N 2 O) примерно в 300 раз опаснее, чем двуокись углерода. А всё потому, что он остаётся в атмосфере почти 120 лет.

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