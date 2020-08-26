Бразильские учёные нашли связь между коронавирусом и накоплением жира

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Бразильские учёные обнаружили закономерность в развитии коронавирусной инфекции, которая потенциально позволит создать новый метод лечения COVID-19.

Результаты работы специалистов из института имени Освальдо Круса опубликованы на портале bioRxiv. Учёные нашли связь между коронавирусом и накоплением жира в организме человека. В анализах пациентов с COVID-19 авторы исследования зафиксировали повышенное содержание липидных капель. Эти тела находятся в жировой ткани, связаны с метаболизмом и участвуют в воспалительных процессах.

Учёные считают, что коронавирус может использовать липидные капли как платформу для репликации. Воздействие на эти тела, активно участвующие в вирусном цикле, может повлиять на течение COVID-19 и замедлить распространение коронавируса в организме.

Ранее эксперты уже выявили связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжёлого протекания инфекции или летального исхода увеличивается в случае пациентов, страдающих от ожирения.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Университета штата Вашингтон в ходе исследования доказали, что одна из разновидностей жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая (DGLA) — способна уничтожать раковые клетки в человеческом организме.