Бразильские учёные нашли связь между коронавирусом и накоплением жира

Бразильские учёные обнаружили закономерность в развитии коронавирусной инфекции, которая потенциально позволит создать новый метод лечения COVID-19.
Результаты работы специалистов из института имени Освальдо Круса
Учёные считают, что коронавирус может использовать липидные капли как платформу для репликации. Воздействие на эти тела, активно участвующие в вирусном цикле, может повлиять на течение COVID-19 и замедлить распространение коронавируса в организме.
Ранее эксперты уже выявили связь коронавируса с жиром. Наблюдения показали, что риск тяжёлого протекания инфекции или летального исхода увеличивается в случае пациентов, страдающих от ожирения.
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Университета штата Вашингтон в ходе исследования доказали, что одна из разновидностей жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая (DGLA) — способна уничтожать раковые клетки в человеческом организме.
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