Биологи нашли слабое звено размножения ВИЧ

https://static.news.ru/photo/d40f6296-860b-11ea-bf88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Qunying/Global Look Press

Американские биологи изучили процесс копирования РНК ВИЧ в организме. Учёные выяснили, почему некоторые клоны остаются внутри заражённых клеток, а остальные превращаются в новые частицы вируса. Открытие позволит эффективнее бороться с заболеванием.

Во время эксперимента специалисты пометили часть генома ВИЧ атомами дейтерия (тяжёлый водород) и проследили за взаимодействием специально выращенных раковых клеток с ДНК ВИЧ, после чего создали их трёхмерную структуру, пишет журнал Science.

Опыты показали, что формула молекул РНК ВИЧ, попадающих внутрь новых фрагментов вируса и остающихся в заражённой клетке, различается. Эту особенность, по словам биологов, можно использовать для создания более эффективных препаратов для борьбы с ВИЧ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал новый документальный фильм на своём YouTube-канале. Двухчасовой ролик рассказывает о различных аспектах заболевания ВИЧ. Он заявил, что его команда хочет изучать проблемы, про которые никто не хочет или просто стесняется говорить.

По имеющимся данным, наибольшее число ВИЧ-инфицированных россиян относятся к возрастной группе 30–40 лет (до 4% граждан РФ). Наибольшие показатели заболеваемости у женщин относятся к возрастной группе 30–35 лет (2–3%). Основным путём передачи заболевания специалисты называют традиционный секс.