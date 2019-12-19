https://static.news.ru/photo/2b04ebe8-22f2-11ea-baee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Тарантулы и другие членистоногие из южных регионов России могут вскоре появиться в Москве из-за глобального потепления. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.

По его словам, некоторые виды пауков, а также пресмыкающихся российского юга уже подобрались к столице, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ядовитых змей можно наблюдать в южной части Подмосковья, паука каракурта. Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической, — считает биолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в Ботаническом саду МГУ 17 декабря из-за аномально тёплой погоды распустились растения. В частности, зацвели одуванчики, примулы и рододендрон, показались подснежники. Специалисты опасаются, что из-за этого растения могут не зацвести весной.