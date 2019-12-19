Тарантулы и другие членистоногие из южных регионов России могут вскоре появиться в Москве из-за глобального потепления. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов.
По его словам, некоторые виды пауков, а также пресмыкающихся российского юга уже подобрались к столице,
Ядовитых змей можно наблюдать в южной части Подмосковья, паука каракурта. Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической, — считает биолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве в Ботаническом саду МГУ 17 декабря из-за аномально тёплой погоды распустились растения. В частности, зацвели одуванчики, примулы и рододендрон, показались подснежники. Специалисты опасаются, что из-за этого растения могут не зацвести весной.
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