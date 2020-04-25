Археологи нашли фрагменты древней крепости в Великом Новгороде

Фундаменты двух деревянных башен и прилегавших к ним крепостных стен обнаружили учёные в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода.
Общая протяжённость фрагментов древнего сооружения составляет несколько десятков метров. По словам сотрудника Института археологии РАН Олега Олейникова, руководящего раскопками, находка позволяет установить точное расположение городских укреплений и их удалённость от Волхова.
Согласно летописям, найденные археологами фрагменты составляли оборонительную систему города протяжённостью около шести километров,
Ранее NEWS.ru писал, что международная группа учёных обнаружила руины крупного города древних майя в мексиканском штате Чьяпас. По мнению археологов, он являлся столицей одного из майяских царств.
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