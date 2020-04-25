Археологи нашли фрагменты древней крепости в Великом Новгороде

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Сибирские учёные опровергли гипотезу, что только большие дозы гамма-излучения приводят к хромосомным нарушениям. Эксперименты на проростках семян лука проводили специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, Института цитологии и генетики (Новосибирск) и Института биофизики (Красноярск).

Выяснилось, что малые дозы радиации не оказывают негативного влияния, но при увеличении дозы эффекты проявляются скачкообразно, сообщает «Интерфакс». В ходе экспериментов на источнике гамма-излучения на основе цезия-137 образцы облучались в...