Наука

Археологи нашли фрагменты древней крепости в Великом Новгороде

10:10, 26 апреля 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фундаменты двух деревянных башен и прилегавших к ним крепостных стен обнаружили учёные в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода.

Общая протяжённость фрагментов древнего сооружения составляет несколько десятков метров. По словам сотрудника Института археологии РАН Олега Олейникова, руководящего раскопками, находка позволяет установить точное расположение городских укреплений и их удалённость от Волхова.

Согласно летописям, найденные археологами фрагменты составляли оборонительную систему города протяжённостью около шести километров, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа учёных обнаружила руины крупного города древних майя в мексиканском штате Чьяпас. По мнению археологов, он являлся столицей одного из майяских царств.

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