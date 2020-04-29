Антикоагулянт гепарин оказался опасным для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/aad65e44-8a10-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Применение для лечения коронавируса гепарина, лекарства от сгущения крови, не понижает, а повышает вероятность гибели пациентов. Об этом сообщили китайские учёные в электронной библиотеке medRxiv.

Наши наблюдения показывают, что непереносимость гепарина и вызываемая им тромбоцитная недостаточность могут спонтанно возникать у больных COVID-19 даже в том случае, если они никогда не принимали этот препарат раньше, — говорится в публикации.

Китайские учёные проанализировали опыт применения гепарина для лечения коронавируса. И если на ранних стадиях было обнаружено улучшение состояния больных, то у тяжелых пациентов оно приводило к смерти. Это может объяснять то, почему фактически все пациенты, получавшие это вещество во время их подключения к искусственной почке, умерли от COVID-19.

Как объясняют исследователи, приём этого антикоагулянта иногда приводит к развитию тромбоцитной недостаточности, связанной с тем, что иммунитет, по пока неизвестным причинам, начинает вырабатывать антитела, способные соединяться с молекулами этого лекарства. Они атакуют тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, что приводит к массовой гибели клеток и формированию, а не растворению тромбов, а также к массе других опасных последствий.

Отмечается что, в целом от подобных осложнений пострадали свыше 40% пациентов, попавших в реанимацию с тяжелой формой коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.