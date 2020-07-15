Андские кондоры оказались способны пролететь 160 км без взмаха крыльями

https://static.news.ru/photo/5159e1e8-c736-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Учёные из Великобритании установили, что андский кондор тратит лишь 1% полёта на взмахи крыльями. Остальное время эти птицы парят за счёт восходящих потоков воздуха.

Чтобы выяснить это, специалисты Университета в Суонси установили специальное устройство на восьми кондорах, которое считывало каждый взмах их крыльев. Всего было записано более 250 часов полёта.

В результате удалось установить, что эти птицы тратили только 1% времени на взмахи крыльями. При этом одна из особей смогла пролететь 160 км, ни разу не воспользовавшись крыльями.

По словам исследователей, кондоры парят за счёт восходящих потоков воздуха. Этим падальщикам порой приходится летать долгие часы, чтобы найти пищу, а благодаря парению они сводят нагрузку на крылья к минимуму, передаёт PNAS.

Андского кондора считают самой тяжёлой птицей в мире, которая обладает возможностью парить. Масса тела птицы может достигать 15 кг, а размах крыльев — трёх метров.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные установили, что колибри могут проявлять способности к счёту. Для проведения эксперимента биологи поймали девять особей охристых колибри из Скалистых гор Северной Америки. Птицы были помечены специальной краской, а затем выпущены на волю. В эксперименте участвовали самцы, которые обитали на определённой территории.