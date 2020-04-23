Американские учёные нашли самые уязвимые к COVID-19 клетки организма

https://static.news.ru/photo/bd0849c8-8566-11ea-8908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Специалисты Гарвардского университета и Массачусетского института выявили в организме человека группу клеток, которые становятся мишенями для коронавируса.

Эти клетки синтезируют два белка, способствующих проникновению вируса. Они располагаются в носовой полости, кишечнике и лёгких.

По мнению авторов исследования, полученные данные могут помочь специалистам, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса, сообщает EurekAlert.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ ожидают появления общедоступной вакцины от COVID-19 не ранее чем через несколько месяцев. Это время необходимо для проведения клинических испытаний, которые позволят убедиться в эффективности и безопасности препарата.

В мире, согласно последним данным, насчитывается более 2,6 млн инфицированных. Скончались более 183 тысяч человек, выздоровели свыше 713 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,8 тысячи человек, умерли 555.