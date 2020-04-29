Американские учёные нашли средство против неизлечимого рака

Неизлечимую форму рака можно лечить с помощью специальных частиц, прикрепляемых к клеткам-макрофагам.
Как
Отмечается, что на этом этапе макрофаги с «рюкзаками» несколько суток способны уничтожать клетки опухоли. При этом вышеназванные клетки не поглощаются при процессе фагоцитоза другими клетками. Проведенные на мышах эксперименты показали, что новая методика справляется с раком молочной железы.
Как писал NEWS.ru, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен