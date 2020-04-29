Американские учёные нашли средство против неизлечимого рака

https://static.news.ru/photo/41076846-8b05-11ea-bce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизлечимую форму рака можно лечить с помощью специальных частиц, прикрепляемых к клеткам-макрофагам.

Как передает «Москва 24», специалисты Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона создали частицу, названную «рюкзак». Она прикрепляется к клетке-макрофагу и заставляет его поглощать раковые клетки.

Отмечается, что на этом этапе макрофаги с «рюкзаками» несколько суток способны уничтожать клетки опухоли. При этом вышеназванные клетки не поглощаются при процессе фагоцитоза другими клетками. Проведенные на мышах эксперименты показали, что новая методика справляется с раком молочной железы.

Как писал NEWS.ru, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.